Vico Equense, cittadini lasciati alla fermata senza poter salire.

Non è la prima volta per i cittadini che abitano nelle frazioni di Vico Equense che i pullman passano e non si fermano alle fermate perché sono pieni. Questo crea ai cittadini, un disservizio oltre a un danno, poiché pagano un abbonamento, comprano il biglietto ma sono costretti a salire con passaggi.

E’ accaduto poco fa in via canale a Vico Equense dove, per questo, è divampata la protesta dei pendolari.