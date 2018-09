Vico Equense. Ci ha lasciati don Raffaele Trombetta, amatissimo Parroco di Moiano

Vico Equense. Ci ha lasciati oggi pomeriggio, domenica 2 settembre 2018, dopo una breve malattia, don Raffaele Trombetta, sacerdote, già Parroco della Parrocchia di San Renato Vescovo in Moiano per tanti anni e attualmente rivestiva il ruolo di Cappellano per la bella Chiesa di Santa Maria del Castello.

Suo seminarista e vice parroco è stato il compianto don Domenico Cassandro, poi suo successore dopo essere andato in pensione. Il presule poi morì dopo una lunga e dolorosa malattia che l’ha portato via con la sua giovane età.

Nato a Vico Equense il 19 giugno del 1934, è stato ordinato sacerdote il 14 luglio 1957.

I funerali si terranno, Lunedì 3 settembre alle ore 16:30, presso la chiesa parrocchiale di San Renato Vescovo in Moiano, Vico Equense. Le esequie saranno presiedute dall’arcivescovo, mons. Francesco Alfano.

Ciao don Raffaele, che la terra ti sia lieve.