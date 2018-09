Vico Equense, chiusura per l’intera giornata del tratto di strada tra Preazzano e Ticciano

Vico Equense – Iniziano mercoledì 5 settembre e andranno avanti fino a sabato 15 settembre. I lavori al Ponte Margherita, tra Preazzano e Ticciano, interromperanno per l’intera giornata il passaggio sulla via Raffaele Bosco. “Siamo consapevoli del disagio – spiega il Sindaco Andrea Buonocore – ma questi lavori non erano più rinviabili. Infatti, questo tratto è l’unico della Raffaele Bosco che versa in pessime condizioni. La ditta – aggiunge il Sindaco Buonocore – che eseguirà i lavori, mi ha assicurato che in condizioni meteo favorevoli e a costo di qualche sacrifico, le operazioni potrebbero concludersi prima del previsto.”