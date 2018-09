Vico Equense: centro diurno… in tour

Bellissima giornata all’ insegna della gioia pura, grazie alle politiche sociali del comune di Vico Equense che ha regalato questo giornata ai ragazzi del centro diurno “il cielo in una stanza”. A loro è stato riservato un tour per la nostra città, festanti hanno testato l’attenzione ma soprattutto il sorriso di tutti coloro che si trovavano per strada, in effetti il passaggio non è stato silenzioso ma è stato allietato da campanelle e dalle canzoni di gioia cantate dai ragazzi.

Possiamo dire con certezza di aver trascorso un altro momento indimenticabile per i nostri ragazzi.