Vico Equense: Basta una pioggia un po’ più intensa e il terreno cede

Una piccola frana, con conseguente caduta di massi in strada, si è verificata in via Cristoforo Colombo la strada che collega la Marina di Vico Equense.

Nelle settimane precedenti il comune aveva perfino istallato un segnale di pericolo per segnalare una strettoia creata per altro materiale già franato più avanti.

Cosa si aspetta per intervenire ?