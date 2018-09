Vettica di Praiano, Costiera Amalfitana, la tradizione di San Gennaro non si spegne mai

.

Oggi 19 settembre si festeggia San Gennaro, il santo più amato dai partenopei, conosciuto in tutto il mondo per il miracolo del sangue liquefatto. Anche a Praiano, nella Chiesa di Vettica dedicata al Martire non mancano le tradizionali celebrazioni religiose che coinvolgono da sempre l’intero paese. San Gennaro era Vescovo di Benevento, fu martirizzato sotto Diocleziano ed eletto patrono della città di Napoli dopo averla salvata da pestilenze ed eruzioni del Vesuvio. Il miracolo della liquefazione del sangue, secondo la tradizione avvenuto per la prima volta nel 1389, é riconosciuto in tutto il mondo ed avviene tre volte l’anno. Migliaia di persone accorrono sperando di far parte della miracolosa scena e tantissime sono le persone che ogni anno arricchiscono il “tesoro di San Gennaro” con donazioni al protettore.

Anche a Praiano, in particolare a Vettica, molte usanze vengono tramandate da generazioni. In Chiesa e in piazza, entrambe dedicate ad uno dei due patroni, é d’obbligo la Santa Messa, l’esposizione della statua, la processione a cui seguono festeggiamenti musicali, bancarelle per animare la piazza e, perché no, anche fuochi d’artificio.

Praiano vi aspetta per trascorrere un lieto festeggiamento. Tanti auguri a tutti gli omonimi del Santo!