Vettica di Amalfi. Incidente stradale nei pressi del bivio per Furore. Traffico a rilento

Poco dopo le 18.00 di oggi si è verificato un incidente stradale sulla SS 163 nei pressi del bivio per Furore, per la precisione nella frazione Vettica di Amalfi. Tre autovetture sono rimaste coinvolte ed uno dei mezzi è finito pericolosamente oltre il cordolo che delimita la carreggiata. Sembra, in base alle prime testimonianze e ricostruzioni, che una delle tre auto abbia compiuto una manovra azzardata e le altre due, per evitare l’impatto, hanno perso il controllo causando un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale ed il personale del 118 per prestare i primi soccorsi, ma sembra che non si registrino feriti gravi. Le auto coinvolte nel sinistro hanno bloccato parzialmente la sede stradale e, di conseguenza, il traffico procede a rilento con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia