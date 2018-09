Verona, è basta col dire ha il motorino, al Franco Cacciatori graziellista campione smontategli la bici

Voci che si rincorrono. Gente pettegola che sta seduta, panciuta, bla bla, dice fesserie. Il campione della Graziella, il veronese Franco Cacciatori, finisce spesso nel tritacarne delle malelingue, indicato a dito come un ciclista forte, ma che usa l’aiutino, cioè un motore nascosto nel telaio della bici Graziella. Ma invece di parlare, perchè non si smonta la sua bici? Così finisce una volta per sempre questa favola (io così la considero, quella del motorino…). Forza muscolare, tecnica, sacrificio, questo è Franco Cacciatori, magari un pò strano, con la sua musica che lo accompagna lungo i tanti chilometri di fatica. Un campione vero. Dura la salita con la Graziella, scatto fisso, devi per forza trovare la traiettoria migliore, ore e ore di lavoro senza pausa, in spinta, non è da tutti. “Facciamo smontare sia la oro anni 70 e pure la nera originale”, dice Franco Cacciatori contattato via Facebook. Giovanni Farzati