VERGOGNA A POSITANO. NCC IN VIA PASITEA RISCHIA DI INVESTIRE PEDONI E L’AUTISTA SCHIAFFEGGIA UN RAGAZZO CHE L’AVVISA

Positano, Costiera amalfitana. Incredibile quello che è successo poco fa, verso le 20 circa, in Via Pasitea. Un NCC nero, un minivan, procedeva celermente, come tanti di questi che ingombrano la strada rischiando di investire dei pedoni. Un ragazzo sul ciclomotore, preso da senso civico, lo avvisa e gli dice di fare attenzione, niente altro. E lui come reazione accosta , scende e schiaffeggia il ragazzo. Una scena che viene così ricostruita dal protagonista, che potrebbe essere provata anche dalle telecamere. Intanto che ci sia stato un parapiglia ci sono stati numerosi testimoni, fra i quali il sottoscritto. Purtroppo presi da un’intervista abbiamo sottovalutato l’episodio , anche perchè è durato pochi minuti. Ma qualcosa di abbastanza grave è successo a giudicare dalle urla. Siamo a fine settembre e Positano, come la costa d’ Amalfi, è davvero invivibile per il traffico. Sono in particolare i grandi mezzi a creare problemi, davanti a me c’era un pulmino della Flavio Gioia che sotto la Chiesa Nuova non riusciva a fare la curva a gomito dopo l’alimentari D’Urso, facendo snervare chi stava in fila. Oggi da Praiano a Positano ci sono volute quasi due ore, ogni cura autobus che si incrociavano. Sempre oggi , parliamo della nostra testimonianza, che è solo parziale visto che siamo sempre al lavoro in ufficio, da Piano di Sorrento a Positano sulla S.S. 163 tanti NCC che rallentavano o si fermavano nelle curve panoramiche per vedere le isole de I Galli Insomma è un delirio, un delirio che porta sicuramente soldi, ed è un bene certamente, ma anche tanti ed enormi disagi. Invivibilità, inciviltà e comportamenti arroganti e vergognosi. Vedete cje succede, se avete il coraggio, che ha avuto questo ragazzo, a provare ad avvisare o rimprovarare un conducente di un NCC che si comporta scorrettamente.. Vi lasciamo immaginare! Ovviamente ci sono tantissimi che sono corretti, ma una minoranza che va redarguita c’è e si fa sentire. Ovviamente vi aggiorneremo sull’episodio se si riesce a provarlo e se l’autista dell’NCC vuole fornire una sua versione

