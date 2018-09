Vergogna in penisola sorrentina. Paralisi del traffico con code chilometriche

Paralisi del traffico dalla penisola sorrentina in direzione Napoli, in particolare nel tratto che collega Piano di Sorrento a Meta. Addirittura per percorrere la distanza tra il Cavone ed il Bar Romano si possono impiegare ben 40 minuti. Una vera e propria vergogna. Dalle prime ore della serata si registrano lunghe code fino ai caselli di Castellammare di Stabia. Le gallerie sono completamente bloccate con l’aria resa irrespirabile dal gran numero di veicoli e dal caldo che sta caratterizzando questa giornata settembrina. Il consiglio è di evitare le gallerie e procedere in direzione Vico Equense. Il problema è legato anche al rientro dei tanti vacanzieri che si somma al traffico che comunque caratterizza i fine settimana in penisola sorrentina. I disagi per gli automobilisti sono notevoli e si consiglia di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario.