Vento forte, paura a Napoli: albero si abbatte su auto vicino al liceo

Grazie ad una notizia data da Ilmattino.it, sappiamo che oggi martedì 25 settembre durante la mattinata nel cuore del Vomero, precisamente in Via Giacomo Puccini, a causa di un forte vento un albero si è abbattuto distruggendo completamente un automobile. L’accaduto é avvenuto nei pressi del liceo Sannazaro, facendo spaventare numerosissimi studenti . Fortunatamente non ci sono feriti.