Ventiduenne aggredisce la madre, arrestato

I carabinieri hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 22enne di Pompei già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona.

I militari sono intervenuti in casa su richiesta della madre e hanno bloccato il ragazzo mentre la aggrediva per ottenere soldi, che non ha spiegato come avrebbe speso.

La madre ha riportato un trauma cranico che le è stato medicato in ospedale a Boscotrecase. Guarirà in 15 giorni circa. La madre aveva già subito aggressioni simili ma non aveva mai denunciato: la prima volta è stato l’altro ieri ed ha permesso di procedere all’ arresto del figlio.

Dopo le formalità il giovane è stato tradotto in carcere.