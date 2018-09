Il Valico di Chiunzi è ufficialmente chiuso: la decisione della Provincia

I tecnici e i rocciatori della provincia di Salerno, hanno ufficialmente disposto la chiusura della strada provinciale 2, nel tratto che ricade nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Dopo le verifiche dei personale dell’ente provinciale è stata diramata l’ordinanza di chiusura n. 155 della giornata odierna, come riportato da Amalfi Notizie, quindi nei prossimi giorni si conosceranno i tempi e le modalità di intervento che saranno adottate sulla parete rocciosa in questione.

Dopo la pulizia del materiale della frana, caduta questa notte, il Valico di Chiunzi è stato transennato all’altezza del comune di Tramonti, con suddetta area attualmente presidiata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Amalfi e dai volontari della P.A. “I Colibrì”. Nella giornata di oggi, molti automezzi sono stati costretti a fare dietrofront, intraprendere la SS 163 per accedere agli ingressi autostradali, o per proseguire verso la Penisola Sorrentina. La notizia della chiusura è una pesante tegola per tutti gli abitanti della Costiera Amalfitana, che non potranno usufruire del principale collegamento viario con l’Agro Nocerino e Napoli.

Aggiornamenti 15.33 – Sul gruppo Facebook Servizio Associato Di Protezione Civile Dei Comuni Costa d’Amalfi (in un post di Nicola Mammato) sono state riportate le parole del responsabile architetto della provincia Angelo Sica: “Si sta provvedendo alla pulizia della vegetazione e alla rimozione di materiali inerti, stasera la strada rimarrà chiusa, si spera di poter riaprire per domani fatto salvo eventuali novità, al momento c’è una perplessità solo riguardo ad uno spuntone lesionato, per cui bisogna ultimare la pulizia per visionarlo meglio.”