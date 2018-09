Valico di Chiunzi: strada ripulita, riapertura rimandata

Il Valico di Chiunzi resta ancora interdetto al traffico, nonostante sia stato rimosso il materiale ceduto questa notte, dalle pareti rocciose che sovrastano la strada provinciale 2, che collega la Costiera Amalfitana con l’Agro Nocerino Sarnese.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Sp2 al Valico è ancora chiusa, ed il varco nel territorio di Tramonti era presidiato dai Carabinieri e dai volontari della P. A. “I Colibrì”. La riapertura è ancora rimandata, si attende il parere di tecnici e rocciatori, ma in Costiera la gente scalpita per la chiusura di questo assetto viario fondamentale, specie per il commercio.

I tecnici per sopralluogo previsti per le 11.30

Il Valico di Chiunzi è l’emblema della fragilità di un intero territorio, ma come è solito succedere in questi casi, i paesi collinari della Costa d’Amalfi come Tramonti sono abbandonati a sé stessi. Qual è il parere della provincia in questo frangente? Perché quando si parla di viabilità in Costiera, si pensa sempre e solo alla Statale Amalfitana? Solo quando ci solo disagi, il Valico di Chiunzi diventa un patrimonio di tutti?