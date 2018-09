Valico di Chiunzi, nel weekend lavori fermi: tempi di riapertura ancora incerti

Tramonti, Costiera Amalfitana. Ad una settimana dall’evento franoso, avvenuto al Valico di Chiunzi, proseguono spediti i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso. Sulla Provinciale al km 11+300 si transita con il regime di senso unico alternato, con intervalli di un’ora per far circolare i veicoli da e verso l’Agro Nocerino Sarnese, con il grande sforzo e l’impegno comune di operai, ausiliari del traffico e la Protezione Civile “I Colibrì”.

Nel weekend si prevede l'arresto dei lavori ed ottimisticamente si parla di una riapertura della Sp2 per lunedì, ma la situazione in realtà è ancora incerta. Noi di Positanonews abbiamo contattato il responsabile tecnico della Provincia di Salerno, Angelo Sica, per sapere quali sono i tempi di riapertura ufficiale della strada: l'architetto ci ha detto che tutto è in evoluzione e serve un ulteriore perizia geologica, quindi non si può ancora parlare di tempistiche.