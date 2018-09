Valico di Chiunzi, la riapertura è prevista per la settimana entrante

Sul Valico di Chiunzi, nel collegamento stradale Corbara – Tramonti, la situazione era pessima ed è già stata più volte descritta da noi nell’arco di quest’ultimo periodo. Tuttavia qualcosa si è sbloccato, intanto i lavori sono stati stoppati per questo week end ma riprenderanno molto presto, già da domani: lunedì. Il merito va dato all’impresa “Cardine” di Salerno che ha portato avanti il lavoro con serietà e dedizione.

Da domani, lunedì 24 settembre, innanzitutto, come già premesso, riprenderanno i lavori che dovrebbero poi terminare nell’arco di questa settimana, salvo imprevisti. Ma non è l’unica cosa da sottolineare in quanto già da domani sarà disponibile il senso unico alternato. In ricambio alla pazienza dei visitatori, degli abitanti locali e degli autotrasportatori, sono state già bonificate un migliaio di metri quadri di parete rocciosa in diverse parti. Questo lavoro si doveva fare per forza di cose al fine di garantire l’incolumità di tutti dato che la situazione era pessima e, potenzialmente, con le condizioni avverse del tempo sarebbe potuto accadere un qualcosa di molto più grave del previsto. Si ringraziano, oltre agli operai, anche i volontari della Protezione Civile Colibrì che gestiranno il traffico veicolare.