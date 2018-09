Proseguono i lavori sul Valico di Chiunzi, che attualmente è presidiato dalla Protezione Civile, sono infatti “I Colibrì” che ininterrottamente da stamattina, stanno fornendo informazioni e assistenza ai tanti automobilisti intenzionati a varcare il Valico. In molti casi sono capitati molti turisti stranieri, supportati professionalmente dal gruppo di volontari costiero. Dall’altro versante è invece attiva la P.A. di Corbara. Intanto dal cantiere giungono notizie sull’andamento dei lavori dall’architetto responsabile Sica: “Stanno lavorando i rocciatori per pulizia e disgaggio del costone roccioso… si spera di riaprire lunedì”. Questo è quanto viene riportato in un post del volontario dei Colibrì, Valentino Fiorillo, che ci fa sapere che domani mattina partirà il senso unico alternato.

