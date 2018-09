Oggi sono proseguiti i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso sul Valico di Chiunzi. Gli operai hanno lavorato sul costone roccioso che è stato interessato da una frana la scorsa notte, tagliando la vegetazione ed effettuando opere di disgaggio dei frammenti a rischio distacco. Intanto dei new jersey sono stati installati sul versante del territorio di Tramonti perché la strada è ufficialmente chiusa: anche domani ci saranno i lavori sulla strada provinciale con il traffico in regime di senso unico alternato, monitorato dalla Protezione Civile “I Colibrì” e la P.A. Corbara. I disagi per il blocco della Sp2 si sono riversati sulla Statale Amalfitana 163 quale percorso alternativo, con colonne d’auto a Cetara e Vietri sul Mare, per il traffico in direzione Napoli, Salerno e Cava de’ Tirreni.