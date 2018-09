Valico di Chiunzi, disagi per la circolazione: tour de force per riaprire la Sp2

Lunedì nero per la circolazione sul Valico di Chiunzi, dove proseguono senza sosta i lavori di disaggio per i corpi in bilico, sulla parete rocciosa che sovrasta la strada provinciale. Nel quarto giorno dei lavori, gli operai dell’impresa Cardine di Salerno e ditta Bove Marrazzo di Tramonti hanno provveduto a rimuovere gran parte dei massi pericolanti di grosse dimensioni: tale fase delicata delle operazioni ha richiesto il blocco della provinciale, allungando i tempi di transito a senso unico alternato, infatti molti automobilisti hanno optato per percorsi alternativi. Ribadiamo che la Protezione Civile “I Colibrì”, anche quest’oggi hanno fornito un grande supporto per il regolare e placido svolgimento dei lavori di messa in sicurezza. Le forze in campo stanno facendo tutto il possibile per accelerare i tempi di apertura della Sp2, in modo da rendere fruibile a pieno la strada che collega la Costiera Amalfitana all’Agro Nocerino.