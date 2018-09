Valico di Chiunzi ancora disagi e lunghe code, ma i lavori proseguono spediti. Ecco gli aggiornamenti

Ravello, Scala e Tramonti in Costiera amalfitana stanno vivendo ancora il disagio per la strada della Provincia di Salerno che porta dal Valico di Chiunzi all’autostrada Napoli – Salerno ad Angri e viceversa, uno snodo fondamentale per la viabilità della Costa d’ Amalfi . Sul posto la situazione è questa che potete vedere dal video su Positanonews. Ancora disagi e lunghe code, anche se i lavori proseguono abbastanza spediti. È sicuramente un’anomalia far circolare durante i lavori, ma tanto valeva far passare solo i mezzi leggeri evitando camion e pullman. Sul posto i volontari della protezione civile Colibrì dal primo minuto garantiscono la viabilità insieme con le forze dell’ordine. Appena ci saranno novità vi terremo informati.