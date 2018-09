VALENCIA-JUVENTUS, SCONCERTI PUNGE RONALDO: “MAI LE MANI ADDOSSO, È UN ERRORE”

VALENCIA JUVENTUS RONALDO SCONCERTI / Mario Sconcerti non ‘scagiona’ Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione di ieri sera nel match di Champions League contro il Valencia. Il giornalista tira le orecchie al fuoriclasse della Juventus e spiega: “Il vento vero l’ha mosso Cristiano Ronaldo con la sua inopinata espulsione, la prima in 154 partite europee.Essendo importante qualunque cosa accada a Ronaldo, è giusto partire da qui e dire che l’espulsione non c’era. Ronaldo spazzola i capelli di Murillo, letteralmente. Non c’è cattiveria ma è un errore. Nel calcio e nella vita le mani addosso non si mettono mai. Se qualcuno interpreta male finisce che l’hai messo tu nelle condizioni di farlo”, ha evidenziato Sconcerti nel suo intervento sul ‘Corriere della Sera’.