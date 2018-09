Universiadi Campania 2019, posti alloggi a rischio per gli studenti UniSa?

La Campania si prepara ad ospitare le Universiadi del 2019, e l’organizzazione sta operando in questi mesi per individuare gli immobili che dovranno ospitare gli atleti e le delegazioni, provenienti da tutti il mondo. Circa 8mila atleti sono attesi in tutta la regione per l’evento sportivo estivo, ed anche l’Università di Salerno con i poli di Fisciano e Baronissi, impegnerà le proprie strutture durante la manifestazione.

Le residenze universitarie di Fisciano ospiteranno parte della delegazione degli atleti, ma il sindacato studentesco Link Fisciano denuncia in un’intervista a Radio Alfa, che l’Adisu ha comunicato agli studenti residenti in regione che dovranno lasciare gli alloggi studenteschi nel mese di maggio. Giuseppe Luisi dei Link ha anche scritto una nota al presidente dell’Adisu Domenico Apicella, chiedendo maggiore attenzione per i bisogni abitativi dell’università, che conta circa 30mila iscritti.

Gli studenti “sfrattati” dagli residenze universitarie sarebbero circa 150 e in gran parte si apprestano ad abitare per i prossimi mesi, il complesso da 780 posti che si trova a Fisciano. Gli universitari campani dovranno lasciare gli immobili dopo otto mesi anziché dieci, come previsto da contratto con l’Adisu e/o il concessionario: infatti gli atleti alloggeranno nel campus già a partire da maggio, per prepararsi all’evento sportivo in calendario dal 3 al 14 luglio.