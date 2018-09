Un uomo devasta l’ospedale di Salerno e aggredisce un medico

Un uomo ubriaco e tossicodipendente ha devastato l’Ospedale di Salerno aggredendone anche il personale. E’ stata una notte di pura follia quella che ha vissuto il presidio ospedaliero dove l’uomo si era sentito male in strada ed era stato soccorso immediatamente dall’Ambulanza e portato in ospedale. Dapprima ha rifiutato qualsivoglia cura medica e poi si è catapultato contro la dottoressa aggredendola, ma non solo: ha anche scagliato alcune sedie contro le vetrate rompendole ed, inoltre ha distrutto alcune barelle, l’uomo è stato denunciato e quest’episodio deve essere preso come esempio per quelli che potenzialmente potrebbero accadere nel futuro, per salvaguardare la sicurezza dei pazienti e delle strutture stesse.