Un americano noleggia un jet privato per festeggiare a Sorrento i suoi 100 anni

John Pearson, un centenario americano, nel 2012 fu ospite di un albergo a Sorrento e ne rimase talmente affascinato che ora ha deciso di festeggiare i suoi 100 anni nella stessa struttura. Quando ha cercato un volo per realizzare il suo sogno ha scoperto che non c’erano voli diretti dallo stato del Minnesota a Napoli e non se la sentiva di affrontare un viaggio di ore a causa degli scali. Per questo motivo ha deciso di noleggiare un jet privato per raggiungere Sorrento insieme alla figlia ed al genero, dove si è trattenuto per tre settimane. Al momento della partenza l’anziano ha manifestato il suo desiderio di ritornare nella città del Tasso anche nel 2019.