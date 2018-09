Turista trovata morta nella piscina di un hotel a Casamicciola (Napoli), la donna in vacanza sull’isola, sarebbe stata colpita da infarto

Un’anziana donna è stata ritrovata morta nella piscina di un hotel a Casamicciola, sull’isola di Ischia. La donna, in vacanza sull’isola verde, è stata con ogni probabilità colpita da un infarto, come riferisce IlGolfo24. Sul posto sono giunti il 118, i Carabinieri ed i Vigili Urbani, oltre al medico della struttura al quale non è rimasto altro che constatarne il decesso. Il corpo non è stato sottoposto a sequestro ed è stato restituito ai familiari. (Rassegna stampa – Napolitoday)