IL TRIO ASL Ambrogio-Sisa-Lucia STRAVINCE ALL’EDIZIONE SORRENTINA DI TEATRO IN PILLOLE

A partecipare alla rassegna teatrale sorrentina vi erano ben 10 compagnie teatrali, ma a primeggiare su tutte “L’equivoco”, scritto e recitato da Ambrogio Coppola con Sisa Iaccarino e Lucia De Maio. Tutti e tre gli attori hanno una lunga esperienza di teatro amatoriale, ma non si aspettavano di vincere.

Location privilegiata dell’arte in Penisola sorrentina, Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, ospita nell’ambito della Summertime 2018 della Fondazione Sorrento mercoledi 5 settembre alle 21,00, lo spettacolo a ingresso gratuito, adatto per tutti i gusti e le età, “Teatro in Pillole” che presenterò accanto alla ideatrice Stefania Russo: piccolissime perle di teatro che il pubblico sarà invitato a votare. In palio per l’artista vincitore e per un fortunato sorteggiato tra il pubblico, un percorso termale per due da SPA ULYSSE, l’elegante DAY SPA nel cuore di Sorrento, con le sue Terme belle e suggestive, il Centro Massaggi specializzato e il modernissimo Centro Estetico. Svelati, a poche ore dall’inizio, i nomi dell’incredibile cast, a partire dal giurato: Eleonora Di Maio. Raffinata e colta regista e autrice teatrale, Eleonora è l’amata direttrice artistica dell’Accademia “On Broadway Musical Theatre & Dance”, prestigiosa scuola di musical, teatro, canto e danza di Sorrento che mira a formare futuri performer-professionisti dello spettacolo. Interverranno alla serata i migliori allievi dell’Accademia. In concorso: Giuseppe Gifuni(attore, drammaturgo, regista, ha raccolto l’eredità artistica di Massimo Troisi, suo intimo amico, alla sacralità della cui memoria dedica tutto il suo impegno; nella serata indosserà la maschera di Pulcinella, interpretando un percorso narrativo scritto di suo pugno sulla storia di Massimo Troisi, usando esclusivamente le battute tratte dai lavori del mito napoletano) ; Alfonso D’Antuono (uno dei più apprezzati e seguiti cabarettisti nell’area stabiese-sorrentina e amalfitana, col suo genere ispirato al Cafè Chantant, all’avanspettacolo, alla tradizione della commedia buffa d’improvvisazione, alla drammaturgia verista di Raffaele Viviani e alla realtà dei vicoli e quartieri di Napoli cui attinge; propone un irresistibile monologo nel suo stile); Trio: Ambrogio Coppola, Sisa Iaccarino, Lucia Di Maio (attori di punta del Laboratorio Teatrale Unitre Penisola Sorrentina sezione di Piano di SorrentO, una realtà artistica seguitissima in Penisola che ha raggiunto elevati standard di professionalità sotto l’egidia del regista Franco Cristallo e della Compagnia Teatrale San Giuseppe col regista Franco De Angelis; presentano un esilarante sketch scritto da Ambrogio Coppola, che è anche fertile autore); Benito Gaudino Raimo (attore partenopeo di teatro, cinema e televisione di grande talento ed espressività, si distingue nel panorama artistico italiano anche per il suo forte impegno sociale; interpreterà un suggestivo monologo); Paolo Di Somma, al secolo Prestigiatore Sannel (prestigiatore, intrattenitore, performer, è un artista che utilizza la magia come forma completa di spettacolo; eseguirà uno spettacolo di manipolazione mentale, la più difficile branca della magia); Nunzio Bellino (giovane animatore e attore, viene alla ribalta con il cortometraggio “ELASTIC HEART”, dello sceneggiatore e regista Giuseppe Cossentino, che racconta la vita reale dell’attore, affetto da una rara patologia genetica che lo rende “elastico”, stesso tema del toccante monologo inedito che presenterà); Stefania Ciancio (avvocato napoletano con la passione sviscerata per il teatro, si diploma presso il prestigioso laboratorio teatrale del Teatro Diana, La palestra dell’Attore, e attualmente è in tournèe con la sua compagnia; interpreterà al leggio il testo “Donne in Rinascita”); Giuseppe Cerasuolo (allievo al Teatro Cilea di Guido Palliggiano , scrive e interpreta monologhi di successi; presenterà il suo testo “Tango smascherato” assieme alla splendida attrice Anna Letizia); Marilena Altieri (pittrice e attrice sensibile e appassionata, esperta di reading letterari, musa del teatro d’autore di Mimmo Bencivenga e Gaetano Maresca, interpreterà una poesia di Charles Bukowski). Ringrazio vivamente il Comune e la Fondazione Sorrento, Stefania Russo e il suo Teatro in Pillole, Eleonora Di Maio e l’Accademia On Broadway, tutti gli attori che si sono messi simpaticamente in gioco, Mda Set Comuncations/Mda Set Dirette Web di Lina e Michele De Angelis per le foto-video, SPA ULYSSE per i premi in palio, Floralia Sorrento di Raffaele Russo per gli addobbi, Salvatore Caputo di Caputo Tecno sound per il service, Maia Salvato per la locandina, Titti Esposito e tutti gli amici della stampa per il supporto mediatico, Gigione Maresca e Tullio Tartaglia per il sostegno morale all’iniziativa, e tutti voi amici che mi darete la gioia di venire all’evento!

