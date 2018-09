Tre mesi da incubo per i lavori al Viadotto San Marco per Castellammare, la Penisola come si sta organizzando?

Tre mesi da incubo. E’ il titolo giusto e appropriato di Metropolis oggi dell’articolo di Mauro DE RISO Senso unico in direzione Napoli e dieci pattuglie di polizia per presidiare gli imbocchi del raccordo autostradale. Dall’11 settembre inizieranno i lavori di manutenzione del viadotto San Marco, finito nell’occhio del ciclone a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi a Genova. Questa è la decisione assunta ieri mattina in Prefettura, in occasione di un vertice a cui hanno preso parte la Città Metropolitana, l’Anas, i sindaci e i rappresentanti istituzionali dei Comuni interessati dai disagi. Ma dalla penisola sorrentina non sappiamo ancora nulla, noi di Positanonews non abbiamo ricevuto ancora alcuna comunicazione da Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense, i comuni nei quali siamo più presenti, ma la cosa riguarda anche Positano e Praiano.

Un giunto in apparenza poco stabile ha accresciuto il timore dei tanti cittadini della costiera sorrentina, costretti a transitare sul viadotto per raggiungere l’autostrada e dirigersi verso Napoli. Ma l’Anas aveva già provveduto tempo fa ad un primo intervento di manutenzione sul viadotto San Marco. E a partire da martedì prossimo avvierà nuovamente il cantiere per la manutenzione dei giunti e della pavimentazione. Si prospettano, però, 90 giorni di fuoco per i flussi veicolari diretti verso la penisola sorrentina. Dalle ore 22 alle ore 6 del mattino seguente, infatti, il tratto interessato dai lavori sarà chiuso al traffico, eccezion fatta per i fine settimana. E a partire dalle 6 del mattino fino a tarda sera, la circolazione avverrà a senso unico in direzione Napoli. Chi vorrà recarsi verso Sorrento, dunque, dovrà necessariamente transitare per il centro di Castellammare di Stabia e attraversare via Panoramica. Una scelta che lascia presagire tre mesi di fuoco per il traffico soprattutto sul viale Europa, dove sbucano le auto che dal raccordo autostradale approdano a Castellammare. Fino alle festività natalizie, in pratica, recarsi a Sorrento comporterà il passaggio obbligato per il centro di Castellammare, dove già la grande concentrazione di veicoli quotidianamente congestiona il traffico nelle ore di punta. A fare la voce grossa in Prefettura è stato proprio Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia, il Comune che più di ogni altro dovrà far fronte ai disagi correlati ai lavori. «Per gestire i flussi veicolari ci occorrono 10 pattuglie, da dividere su 2 turni, sia sul viale Europa sia sul viale delle Puglie, per un totale di 20 agenti di polizia costantemente presenti sul territorio. – ha spiegato il sindaco – Sarà stipulata, pertanto, una convenzione tra i Comuni interessati dai disagi per i lavori di manutenzione del viadotto. La bozza sarà pronta in tempi rapidi per poi essere approvata in giunta e firmata». Cimmino ha espresso, inoltre, un auspicio in vista delle festività natalizie. «Abbiamo chiesto ad Anas di non mortificare i cittadini di Castellammare di Stabia, invitandoli a completare i lavori quanto prima. – ha spiegato Cimmino – Non possiamo e non dobbiamo elemosinare pattuglie, Castellammare ha una grande responsabilità e per questo ringrazio tutti i Comuni coinvolti per la disponibilità. L’Eav, inoltre, sta valutando la disponibilità a potenziare il trasporto su ferro». A contribuire alla vigilanza saranno quasi certamente i Comuni di Sorrento e Vico Equense, che si sono detti disponibili a garantire due pattuglie a testa, mentre Massa Lubrense e Gragnano hanno dato ciascuno la disponibilità per una pattuglia. Nell’ambito del confronto in Prefettura, è emersa l’opportunità di adottare il senso unico ad anello privilegiando il transito in direzione Napoli sul viadotto a partire dalle 6 del mattino, con divieto per mezzi con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo non adibiti a persone. Ma per gestire al meglio le operazioni, si è resa necessaria la stipula di una convenzione tra i Comuni della costiera sorrentina, dato che il comando di polizia municipale di Castellammare di Stabia è sotto organico. La convenzione passerà presto in giunta a Palazzo Farnese e dovrà poi essere firmata dai Comuni interessati.

«Abbiamo chiesto la disponibilità a presidiare viale delle Puglie e viale Europa, nei punti d’accesso al raccordo autostradale, con agenti provenienti da altri Comuni. – ha concluso Cimmino – E abbiamo inoltrato la richiesta ad Anas di fornirci un cronoprogramma dettagliato dei lavori».