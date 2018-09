Tramonti, il videomaker Giovanni De Rosa lancerà il blog di viaggio VagaBonded: domani la presentazione

“Viaggiare fa bene all’anima”, questo è il leitmotiv che accompagna il nuovo progetto di Giovanni De Rosa, videomaker e giramondo di Tramonti, che da un po’ di anni documenta le proprie avventure, armato di reflex, telecamera o drone. Giovanni e la compagna Rosie, legati sentimentalmente da un fil rouge che è la passione per l’esplorazione, porteranno online domani 28 settembre questo sogno.

Un sogno chiamato “VagaBonded, nato dall’amore per il viaggio”, fatto di immagini e parole che, sarà raccontato dai suoi protagonisti domani nell’aula consiliare del comune di Tramonti (ore 20), partendo dagli 800 km del Cammino di Santiago, in cui i sogni dei nostri si sono, per l’appunto incrociati.

“I miei sogni, oggi, si sono trasformati in viaggi. – racconta Giovanni De Rosa su Facebook – Paradossalmente, credo che il perdersi per il mondo e tra le storie di tutti gli sconosciuti incontrati abbia formato la mia percezione sensibile più di ogni altra cosa. E dal 28 Settembre (con la mia compagna di viaggio Rosie) in quel famoso cassetto dei sogni che apro quotidianamente, abbiamo deciso di inserirci tutte queste storie dal mondo.”

Giovanni e Rosie vogliono coinvolgere e stupire il lettore attraverso le proprie esperienze, aprendo le porte alle storie che hanno incrociato durante i loro percorsi, con l’obiettivo di regalare un po’ di quei sogni dal loro cassetto, perché “la felicità è reale quando è condivisa”.