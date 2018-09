Tramonti porta i suoi sapori alla Fiera del Gusto di Torino

Sarà uno spettacolo dei sensi, un elisir di lunga vita: le eccellenze della Divina Costa e del territorio di Tramonti in mostra a Torino al Salone Internazionale del Gusto, dal 20 al 24 settembre 2018.

Giunto alla dodicesima edizione, l’evento si afferma a livello internazionale come un momento centrale nel calendario fieristico del settore agroalimentare dedicato alla cultura del cibo. Il format sarà, come di consueto, quello del “mercato”, con la possibilità quindi per i partecipanti di esporre e vendere i prodotti ai visitatori. La Regione Campania, da sempre attenta alle esigenze del comparto agroalimentare, sarà rappresentata su un’area di oltre 500 mq a disposizione delle piccole e medie imprese, con l’intera gamma delle eccellenze del territorio regionale e dei presidi campani. Tramonti sarà presente, con l’azienda Tentazioni di Giordano Giuseppe, con i suoi rosoli tipici della Costiera Amalfitana, in primis il rinomato e gustoso “Concerto”, ma il Comune montano potrà contare su uno stand personalizzato nel Padiglione 3 CittàSlow in cui spiccheranno tutti i colori, i sapori e i profumi del Polmone Verde della Costiera, un paniere enogastronomico dalle proprietà nutritive di indubbia qualità. È così che si profila il brand Tramonti Doc, per distinguere ed esaltare una filiera controllata e curata in tutte le fasi produttive. Il Comune di Tramonti, inoltre, nella persona dell’Assessore agli Eventi Assunta Siani, ha siglato un protocollo d’intesa con l’azienda Tentazioni che ha ottenuto lo spazio espositivo dalla Regione Campania e con la società di promozione territoriale Unique Experience per narrare ai visitatori le bellezze della Montiera attraverso materiale pubblicitario, brochure, Antologie di Tramonti, per vivere un’esperienza emozionale, tra i saperi, i sapori, i vicoli, i monumenti, i sentieri e i panorami mozzafiato, avamposti di paradiso.

“Un’occasione per promuovere ancora una volta il brand Tramonti – ha dichiarato l’Assessore Vincenzo Savino – Il Salone del Gusto rappresenta una vetrina internazionale per le aziende, ma soprattutto per il territorio, che dimostra come l’agricoltura eroica possa assicurare prodotti di alta qualità e ormai non solo di nicchia. Terra Madre, come il titolo dell’evento, è la nostra biodiversità: ma la Terra Madre siamo noi, e solo curandola con amore potrà continuare a nutrirci e a donarci frutti a colori. Play with us!”