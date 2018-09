Tramonti, negli Usa Lidia Tagliafierro vince una borsa di studio per la ricerca sull’Alzheimer

Si chiama Lidia Tagliafierro e viene da Tramonti la ricercatrice postdottorato, che ha ottenuto una borsa di studio al Dipartimento di Neurologia della Duke University School of Medicine. La ricercatrice, che lavora nel laboratorio della professoressa Chiba Falek, dovrà esaminare il legame esistente tra invecchiamento, genetica e malattia di Alzheimer: a riportare la notizia è stato il portale dell’università statunitense, che si trova nel North Carolina.

“ApoE, Alzheimer e Invecchiamento: Scoprire la tripla A in modelli derivati ​​da hiPSC” è il progetto a cui lavorerà Lidia per i prossimi tre anni, per “esaminare le relazioni e le interazioni tra la regione genomica dell’APOE, l’invecchiamento e lo sviluppo della malattia di Alzheimer”, si legge nel comunicato dell’università. “Siamo tutti, e io soprattutto, orgogliosi di questo risultato in quanto questa è una tappa importante nel percorso di carriera di un giovane ricercatore”, – ha detto il dottore di ricerca Ornit Chiba Falek – “Approfondire le interrelazioni tra locus APOE, invecchiamento e Alzheimer fornirà le basi per la medicina di precisione nell’Alzheimer e aprirà nuove strade per lo sviluppo di strategie terapeutiche innovative”.

Lidia Tagliafierro, che ha conseguito i propri studi di dottorato tra Napoli e Parigi, è da sempre interessata dalle neuroscienze e nell’esperienza americana ha posto particolare attenzione sugli sviluppi genetici di determinate patologie neurologiche. Una grande notizia per la famiglia Tagliafierro, che nel paese collinare della Costiera Amalfitana gestisce l’omonima cantina.Siamo molto orgogliosi di apprendere questa notizia nella Giornata Mondiale dell’Alzheimer. La redazione di Positanonews augura a Lidia un futuro pieno di successi professionali, con l’auspicio di vincere questa importante sfida scientifica.