Tramonti. L’assessore all’istruzione colto in fallo: plagiato discorso di auguri per l’inizio anno scolastico

L’assessore all’istruzione del comune di Tramonti è stato colto in fallo, sul plagio del discorso di auguri per l’ inizio anno scolastico. Questo è quanto emerge da un post polemico su Facebook, che mette a confronto la lettera comunicata e pubblicata da noi, con un comunicato stampa del sindaco del comune di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

Interi paragrafi del discorso redatto nel comune calabro sono stati copiati dall’assessore Vincenzo Savino. “Bambini mi raccomando non fate come l’Assessore all’Istruzione di Tramonti! Non si copia!”, questo il monito nel post di Anna Maria Russo, in cui viene smascherato il plagio.