Cari Studenti, pregevoli Docenti,

oggi inizia per voi un nuovo anno di attività didattiche. Una nuova avventura formativa, sana e cruciale, che vi vedrà ancora una volta protagonisti del percorso di crescita del nostro Paese. L’intera Amministrazione comunale guarda al vostro futuro con fiducia, speranza e orgoglio. Un percorso nuovo, dall’altissimo significato, ha inizio ed ha la forma di un fondamentale contenitore all’interno del quale è possibile analizzare e comprendere il valore e i significati profondi del progetto complessivo che si va dispiegando. Progetto che porta il nome di Istruzione, e al cui interno sono condensati il futuro e le speranze del nostro territorio. Di questo abbiamo bisogno, serietà e lungimiranza, valori profondi che animano docenti e studenti: ecco, quindi, il primo punto fermo del nostro e vostro percorso formativo. L’eccellenza. Siate consapevoli di questo. E siatene testimoni fedeli, staffette mirabili. La Scuola è la culla delle vostre e delle nostre aspirazioni. Ogni progetto parte da lì: dal fermento inarrestabile della cultura che unisce e fortifica. Lo studio vi renda liberi, e vi apra le strade dell’avvenire affinché quello che voi desiderate divenga realtà concreta e bellissima. Ma perché questo accada è necessario lo studio, la ricerca, l’approfondimento e il sacrificio quotidiano. Quest’anno siamo chiamati ad uno sforzo maggiore, per la diversa dislocazione delle sedi scolastiche, ma siamo una comunità salda e ne usciremo sicuramente fortificati: i tanti genitori della ridente Tramonti vi guideranno e saranno sia il vostro che il nostro punto di riferimento in questa contingenza così delicata. Nel cammino che vi porterà a riconoscervi più grandi e maturi, anche quando le mura dei vostri istituti scolastici saranno lontane, non dimenticate mai chi siete e da dove venite. In questo percorso la Comunità di Tramonti e l’amministrazione comunale vi saranno vicini. Studiate e sognate, affinché i vostri desideri possano diventare il futuro del nostro territorio. Con questi pensieri e queste certezze vi consegno l’augurio di buon lavoro, appassionato, impegnato e cooperativo, affinché questo nuovo anno scolastico che inizia oggi sia l’ennesimo mattone del nostro edificio sociale e culturale lanciato verso il progresso.

Tramonti, li 12 Settembre 2018

Assessore all’Istruzione Vincenzo Savino