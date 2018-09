Tramonti, incidente stradale sulla Sp2: scontro tra due auto

Uno scontro frontale è avvenuto tra due auto a Tramonti sulla Sp2 intorno alle 17, nel tratto di strada che da Pendolo conduce al bivio di Polvica. Nell’incidente stradale è rimasto coinvolto anche un furgone, che procedeva in direzione Tramonti. Le cause del sinistro sono ancora da accertarsi, ed in queste ore sono giunti sul posto i Carabinieri della locale stazione, insieme agli agenti della Polizia Municipale, per fare i rilievi di rito.

Due ambulanze del 118 hanno tratto in soccorso due persone rimaste ferite nello scontro, che sono state trasportate presso il vicino pronto soccorso di Castiglione, a Ravello. L’incidente ha mandato in tilt il traffico, avendo i tre veicoli incidentati bloccato la strada provinciale. Si attendono aggiornamenti.

Aggiornamenti. Da prime notizie, non destano preoccupazione le condizioni delle due persone trasportate al Costa d’Amalfi, che sono lievemente ferite. Si attende intanto la rimozione della Mercedes e il Citroen Berlingo.