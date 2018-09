Tramonti, il cimitero resta chiuso anche domani a causa del vento forte

Il vento forte e gli incendi stanno diventando una combinazione pericolosa per il territorio della Costiera Amalfitana, con il fuoco che ha purtroppo colpito nell’ordine Maiori, Amalfi (la zona di Pogerola) e Agerola. A Tramonti la violenza del vento, ha provocato in questi ultime ore non pochi danni, specie all’agricoltura ed in particolar modo a limoneti e vigneti.

L’ufficio tecnico del comune di Tramonti, ha optato per una proroga della chiusura del cimitero: domani gli operai saranno impegnati nella riparazione dei danni di questi giorni e alla pulizia dei luoghi. I disagi per queste condizioni meteorologiche, stanno comportando problemi anche per quanto riguarda bonifica delle rocce sul Valico di Chiunzi.