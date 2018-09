Tramonti, anziano solo rinvenuto morto in casa

Un anziano solo è stato rinvenuto morto nella propria abitazione, a Tramonti. L’ottantenne, deceduto per morte naturale, viveva da solo ed è stato trovato esanime quattro giorni fa. Una delle piaghe del nostro tempo è la solitudine degli anziani, infatti con l’invecchiamento generale della popolazione e la lontananza di figli e parenti per varie ragioni (nella maggior parte dei casi per lavoro) e il logorarsi dei rapporti, per gli anziani l’abbandono non è solo una vita meno attiva, ma anche una progressiva perdita dell’autonomia nel condurre le più semplici attività quotidiane. Questi tristi eventi devono far riflettere.