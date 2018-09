Tramonti. Anziana si reca in ospedale per dei forti dolori alla schiena e scopre di avere un infarto in corso. Ora è fuori pericolo

Una donna 70enne di Tramonti, avvertendo dei forti dolori alla schiena, nel pomeriggio di oggi è stata trasportata in auto al Pronto Soccorso dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Ravello per effettuare i controlli e gli accertamenti del caso. Giunta presso il nosocomio le è stata praticata un’ecografia cardiaca che ha rivelato la presenza di un infarto in corso. Le condizioni cliniche della donna sono state, quindi, stabilizzate attraverso una terapia farmacologica ed è poi stata trasferita, a bordo di un’ambulanza medicalizzata, all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino per il prosieguo delle cure. La donna non è in pericolo di vita ma un ritardo nella diagnosi le sarebbe potuto essere fatale.