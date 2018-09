Tramonti, albero caduto in strada a Gete per le forte raffiche di vento

Le forte raffiche di vento funestano anche Tramonti. Nel comune montano della Costa d’Amalfi, intorno alle 22.30, un albero è caduto nella frazione di Gete in via Casa Salsano, a causa delle folate. Fortunatamente nessuno era di passaggio in quel momento sulla strada provinciale 141, con l’albero che è stato poi rimosso tempestivamente dalla ditta di Gianluca Iovieno. Quanto avvenuto induce ad avere maggiore attenzione per la manutenzione di piante ad alto fusto, che si trovano nei pressi di strade e abitazioni.