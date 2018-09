TRAGEDIA A PAGANI, UOMO RITROVATO SENZA VITA NELLA NOTTE

Un dramma si è verificato nella notte appena trascorsa a Pagani, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi del centro sociale di via De Gasperi, ma non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato al decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la vittima sia statainvestita da un camion, anche se sono ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto. Secondo quanto riportato da La Città, un contributo potrebbe arrivare dalla consultazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo.

