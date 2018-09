Tragedia a Milano, uomo travolto e ucciso da un tram

05/09/2018 – Un uomo ha perso la vita finendo sotto un tram, questa mattina poco dopo le cinque, in piazza Giovanni Battista Grassi, a Milano. L’incidente è avvenuto di fronte all’ingresso dell’ospedale Sacco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. L’uomo era privo di documenti, non si esclude possa trattarsi di un clochard.Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti con quattro automezzi, e gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi sembra che l’uomo sia stato sorpreso dal tram mentre era steso sui binari, ma non è ancora chiaro se sia finito a terra per via di un malore o stesse dormendo, ubriaco. Il conducente del tram non ha fatto in tempo a frenare e lo ha travolto. (Rassegna stampa – Adnkronos)