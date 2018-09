Traffico in tilt nella zona di Positano

Traffico in Tilt a Positano, Costiera Amalfitana

Traffico in tilt e viabilità completamente bloccata nella zona di Positano, Costiera Amalfitana, dove si registrano gravi disagi da questa mattina. L’ area cittadina, è paralizzata e quasi impraticabile per gli automobilisti che impiegano tra le 2 e le 3 ore per percorrere anche i tratti stradali più brevi.