Traffico in tilt fra Positano e Amalfi, ancora troppi bus. Super lavoro per la polizia municipale

Traffico in Tilt tra Positano e Amalfi in Costiera Amalfitana

Traffico in tilt e viabilità completamente bloccata nella zona di Positano in particolare dal Bivio di Montepertuso alla Chiesa Nuova , dove si registrano gravi disagi da questa mattina. L’ area cittadina, è paralizzata e quasi impraticabile per gli automobilisti che impiegano tra le 2 e le 3 ore per percorrere anche i tratti stradali più brevi verso Praiano e Amalfi. Dove ci sono troppi bus. Super lavoro per la polizia municipale che, ricordiamolo agli utenti dalle facili critiche, sono pochi di numero rispetto alle incombenze che hanno. Il problema è che bisogna limitare l’accesso e/o trovare soluzioni alternative. Dopo pranzo la situazione si è abbastanza normalizzata .