Torturato e ucciso a Castellammare, cane impiccato a Quisisana

Seviziato, ucciso e poi abbandonato sul selciato. È stato impiccato, un cane ritrovato ieri sera a Quisisana dopo essere stato torturato. Sul corpo del pitbull, morto dissanguato, molte ferite inferte da un coltello. Il giovane cane e’ stato prima accoltellato all’addome e poi impiccato. Abbandonato agonizzante in una zona isolata, mentre poco distante é stata ritrovata la corda con cui é stato impiccato. Sul caso, denunciato ieri da un’animalista, aperta un’inchiesta dei carabinieri. Il raid si è consumato a pochi passi dall’area pic nic, mentre l’animale sarebbe stato impiccato proprio nei pressi delle giostrine per i bambini. Gli inquirenti cercano due ragazzi in scooter, che secondo testimoni, lo avrebbero abbandonato li. Non si esclude che il giovane pitbull sia stato utilizzato per combattimenti clandestini e poi sia stato torturato. Gli inquirenti sono al lavoro per esaminare le immagini della videosorveglianza.

IL CORRIERINO