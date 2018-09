Torre del Greco. Borse di studio in ricordo dei quattro ragazzi che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi a Genova

Torre del Greco. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca oggi ha incontrato a Palazzo Santa Lucia i genitori di Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i quattro giovani di Torre del Greco tragicamente scomparsi lo scorso 14 agosto nel crollo del ponte Morandi di Genova. “Abbiamo voluto esprimere, ancora una volta, la nostra vicinanza e solidarietà a loro e ai familiari di tutte le vittime della tragedia di Genova. Torre del Greco è stata particolarmente ferita. Abbiamo proposto ai genitori – ha detto De Luca – di istituire delle borse di studio a loro intitolate per sostenere in percorsi formativi giovani talenti campani. Un piccolo segnale per ricordare la passione ed il talento di Giovanni, Gerardo, Matteo e Antonio sostenendo altri giovani campani nel loro percorso formativo e di avviamento al lavoro”. Una borsa di studio che servirà a non dimenticare, a non cancellare il ricordo dei quattro ragazzi che hanno perso la vita mentre si recavano in vacanza. Sempre per mantenere vivo il loro ricordo il sindaco di Torre del Greco sta lavorando per intitolare una strada o una piazza ai quattro giovani cittadini prematuramente e tragicamente scomparsi.