Torino 1-3 Napoli. Insigne ha domato il toro nella sua arena.

Allo stadio Grande Torino la 5°giornata di Serie A vede la sfida tra il Torino di Mazzarri e il Napoli di Ancelotti. Torino reduce da un pareggio a Udine, mentre gli azzurri da una vittoria casalinga con la Fiorentina. Nel primo tempo gli azzurri esprimono il calcio migliore della stagione, fatto di scambi veloci e tante conclusioni. Il gol arriva subito in seguito ad un errore della difesa granata che regala la palla a Insigne in area di rigore che con un destro fulminio manda avanti la squadra di Ancelotti. Il Napoli confeziona anche la rete dello 0-2 con un’azione splendida che termina con il tiro in buca d’angolo di Verdi. Il Toro si rende poche volte pericoloso e la coppia Zaza-Belotti non funziona. Nel secondo tempo ingenuità di Luperto che stende l’esterno spagnolo Berenguer in area e sul calcio di rigore non sbaglia Belotti. Al 59′ dopo un’azione in contropiede Insigne sfrutta la respinta del palo sul tiro di Callejon e chiude la partita. Il Torino non riesce più a rendersi pericoloso e il Napoli porta a casa la quarta vittoria in campionato, riconfermandosi l’anti Juve. Stasera andrà in scena la sesta giornata al San Paolo tra Napoli e Parma che arriva forte dalla vittoria di sabato contro il Cagliari.

Tattica

Ancelotti ha preparato la partita alla perfezione, modulo diverso ma efficace. Abbiamo visto un Napoli convincente e sicuro di sé. Tanto gioco palla a terra e precisione, questo si è evidenziato nel lunch match. Finalmente si intravede un recupero fisico dei difensori che l’anno scorso eravamo abituati a vedere. L’uomo del match è sicuramente Insigne che con una doppietta stende il Torino e gioca una partita da numero 10.