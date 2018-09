Tordigliano, recuperato il cane intrappolato sulla spiaggia. Ora “Drago” ha un padroncino

Positano , Costiera amalfitana . Ritrovato il cagnolino imprigionato su una spiaggia a Tordigliano, fra Vico Equense e Piano di Sorrento, era un “pincher”. Alcuni animalisti hanno tentato più volte di riprenderlo, ma senza riuscirci, fin quando una coppia di napoletani si è diretta appositamente con una gabbia fornita da Cristina D’Aiello ed il cane è stato finalmente ripreso.

Il cagnolino, non si sa come arrivato in quella spiaggia , senza via di fuga, sfuggiva continuamente ai tentativi di salvataggio. Alla fine, come ci hanno raccontato, questa gabbia-trappola, fornita da Cristina D’Aiello, è riuscita a salvarlo. Il cibo è stato posto all’interno della gabbia, quando è entrato il cane verso il cibo è scattata la pedana che lo ha rinchiuso.

Ora è sano e salvo e Simona Trasente , che ci informò della vicenda e se ne è presa cura, sul suo profilo facebook ci fa sapere che ha un padroncino che ha deciso di chiamarlo “Drago”.

Positanonews ha lanciato l’allarme, poi abbiamo pubblicato la notizia del ritrovamento e ora quella dell’affidamento. Una vicenda a lieto fine, bella da raccontare affinchè sia da modello per altri che hanno amore per gli animali.