Terremoto ai Campi Flegrei, avvertito a Napoli, Castellammare e Penisola Sorrentina. Paura per due scosse di terremoto, una di magnitudo 2.5, l’altra di magnitudo 1.4, avvenute a distanza di pochi minuti, sono state avvertite intorno alle 23.35 di questa sera nella zona dei Campi Flegrei a Napoli.

In città, soprattutto nei quartieri di Bagnoli, Pianura e Fuorigrotta (e nella frazione di Agnano), e nei comuni di Pozzuoli (Rione Toiano, Monterusciello, Arco Felice) e Quarto, la scossa è stata avvertita nitidamente soprattutto ai piani alti. E’ durata alcuni secondi. Diverse le segnalazioni sui social dei cittadini, preoccupati da quanto stesse accadendo.

A Positanonews sono arrivate anche segnalazioni da Castellammare di Stabia e dalla Penisola Sorrentina. Ricordiamo che nella preistoria proprio una mega eruzione formò la costa di Sorrento .

Monta la paura dunque per il terremoto, in particolare per l’area Flegrea , e per l’eruzione del Vesuvio, ma siamo ancora davvero indietro con la prevenzione, prevenzione e sicurezza. Pensiamo al disastro della viabilità nell’entroterra napoletano a cosa succederebbe nel traffico già nel caos normalmente, altro che piano salvezza!