Tempesta di vento in Costiera: danneggiati i limoneti. Raccolto a rischio

Non solo danni nelle aree urbane a causa del forte vento che da ieri sta spirando su tutta la Campania. A essere colpite, anche in Costiera Amalfitana, sono in particolare le zone rurali, dove si registrano notevoli danni alle piantagioni e alle colture.

A Tramonti, il comune montano che in queste ore sta subendo gli effetti maggiori di questa tempesta di vento che non accenna a diminuire (il comune ha chiuso in via precauzionale per due giorni il cimitero), si registrano danni soprattutto ai limoneti con tronchi squarciati e frutti caduti dalle piante, molti dei quali ancora acerbi.

Danni, sempre a Tramonti, si segnalano anche nei vigneti con l’uva ancora appesa alle viti che, in qualche caso, è stata spazzata via. Anche gli alberi di mele i cui rami sono stati sottoposti al forte stress dalle raffiche di vento hanno rilasciato buona parte dei frutti ancora attaccati alla pianta.

Un danno notevole che è stato denunciato anche dalla Conferedarazione italiana Agricoltori di Salerno secondo cui i forti venti degli ultimi giorni hanno gravemente compromesso le coltivazioni agricole salernitane.

Castagni ed olivi, hanno subito danni che, come nel caso dei castagneti di Calvanico e di altre zone dei Picentini, hanno superato anche l’80% della produzione.

Il danno patito oltre a privare gli agricoltori dei redditi dell’anno in corso sarà sentito anche negli anni successivi in quanto le piante sono state spesso gravemente danneggiate con la rottura di rami e branche fruttifere.

«La Cia di Salerno, con il suo Presidente Gaetano Pascariello – si legge in una nota – ritiene necessario un immediato intervento regionale per accertare lo stato di calamità naturale, al fine di aiutare le aziende agricole colpite dal grave evento».

