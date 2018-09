Sulmona (AQ). Premio Sulmona, 45esima edizione.

Articolo di Maurizio Vitiello – Premio Sulmona, 45esima edizione.

151 artisti per le arti visive (pittura, scultura e incisione) 14 dei quali stranieri, due nuove sezioni per fotografia e design con tre artisti per ogni sezione e un altro ed ulteriore criterio di selezione dei partecipanti alla rassegna.

È questa la 45esima edizione del Premio Sulmona, organizzata dall’Associazione “Il Quadrivio”, presentata questa mattina in conferenza stampa nei locali di “Spazio Pingue” della bella cittadina di Sulmona.

La rassegna sarà inaugurata il 15 settembre 2018, alle ore 17.30, nel Polo Museale di Santa Chiara e si chiuderà il 6 ottobre.

Il 5 ottobre si svolgerà la premiazione delle nuove sezioni di fotografia, dedicata al tema della natura, e design, dedicata al tema del Food, curate rispettivamente dal dott. Umberto D’Eramo e dal professor Giuseppe Di Bucchianico.

Alla conferenza stampa di questa mattina hanno partecipato il Presidente dell’Associazione “Il Quadrivio”, prof. Raffaele Giannantonio, il Sindaco Annamaria Casini, l’Assessore Comunale alla Cultura Alessandro Bencivenga, Umberto D’Eramo e Alessandro Di Tunno District Manager di Banca Generali.

L’altro ed ulteriore criterio di partecipazione al Premio Sulmona ha previsto anche l’invio di una richiesta da parte degli artisti all’Associazione “Il Quadrivio”, poi le opere ritenute migliori sono state scelte dalla giuria mentre, fino allo scorso anno, la partecipazione era soltanto ed esclusivamente previa presentazione da parte di un critico d’arte.

Il Presidente Giannantonio ha precisato: “L’altro ed ulteriore nuovo criterio di selezione ci è apparso più democratico e in linea con i principi di tradizione e innovazione a cui si ispira il Premio Sulmona”.

Parte attiva della Rassegna, infatti, resta Gaetano Pallozzi il fondatore, a cui è dedicata anche questa edizione, che, nonostante, i suoi 94 anni non fa mancare un importante impegno nella organizzazione.

Il Sindaco Casini e l’Assessore Bencivenga hanno sottolineato l’importanza del Premio e il sostegno del Comune a una manifestazione di così largo respiro con un’attenzione particolare alla pinacoteca nata proprio dalle opere delle passate edizioni del Premio Sulmona.

Di Tunno, infine, ha annunciato che Banca Generali metterà a disposizione i suoi locali in Abruzzo e Molise agli artisti che vorranno organizzare mostre, mentre il Rotary Club Sulmona ha messo a disposizione le targhe per la premiazione.

La quota di partecipazione per gli artisti è stata di 100 €, il Comune di Sulmona partecipa con un contributo di 2.500 €, mentre il Consiglio Regionale dell’Abruzzo attraverso un bando pubblico, a cui ha partecipato l’Associazione “Il Quadrivio”, erogherà 2.400 €.

Il Premio Sulmona ha un costo di circa 23 mila € ed è chiaro che la parte più importante è sostenuta dai privati.

Da non mancare l’inaugurazione; saranno presenti quasi tutti gli artisti.

Maurizio Vitiello