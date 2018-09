Sulmona (AQ). Forte attesa per l’inaugurazione del XLV Premio Sulmona, sabato 15.09.2018, ore 17.30.

Articolo di Maurizio Vitiello – Sabato 15 Settembre 2018, alle ore 17.30, sarà inaugurata la XLV Edizione del Premio Sulmona. Forte attesa.

La rassegna sarà inaugurata il 15 settembre, alle ore 17.30, nel Polo Museale di Santa Chiara, in zona centralissima dell’accogliente Sulmona, e sarà chiusa il 6 ottobre 2018.

151 artisti per le arti visive (pittura, scultura e incisione) 14 dei quali stranieri, due nuove sezioni per fotografia e design con tre artisti per ogni sezione.

Il 5 ottobre si svolgerà la premiazione delle nuove sezioni di fotografia, dedicata al tema della natura, e design, dedicata al tema del Food.

Parte attiva della Rassegna resta Gaetano Pallozzi, il fondatore, a cui è dedicata anche questa edizione, che, nonostante, i suoi 94 anni non fa mancare un importante impegno nella organizzazione.

Prevista una folta presenza di artisti e di “addetti ai lavori”.

Da non perdere l’inaugurazione, da non mancare.

Maurizio Vitiello