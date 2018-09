Statale Amalfitana, due incidenti a Furore e Conca dei Marini

Mattinata di incidenti da Amalfi a Praiano, lungo la Strada Statale 163. Due sinistri sono avvenuti a Conca dei Marini e a Furore, dopo il Fiordo: in quest’ultimo incidente c’è stato uno scontro tra i veicoli di un turista straniero ed un abitante del posto, che stava per recarsi al lavoro. I problemi sulla Statale Amalfitana sono ormai all’ordine del giorno e a dimostrazione di questo, c’è stata un ampia cronaca in cui si è affrontato la scottante questione della viabilità. Nonostante una (bassa) stagione turistica molto soddisfacente, questo è il prezzo che sta pagando la Costiera Amalfitana con l’arrivo dei turisti. (Foto di repertorio)